«Делала ошибки»: Поклонская признала свою неправоту в ситуации с фильмом «Матильда»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская признала свою неправоту в отношении фильма «Матильда» Алексея Учителя. По ее словам, она была неправа, когда пыталась запретить картину.

«В ситуации с фильмом «Матильда», мы вот сейчас вспомнили. Конечно, я неправильно так рьяно говорила абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть», - рассказала Поклонская RT.

По словам Поклонской, она «делала ошибки». А сейчас она смотрит назад и анализирует, что сделала не так.

Ранее Наталья Поклонская требовала снять с показа фильм Учителя «Матильда», поскольку, по ее мнению, показанные в фильме отношения между Николаем Вторым и балериной Кшесинской порочат честь российского царя.