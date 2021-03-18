В Мексике задержана партия поддельной вакцины «Спутник V»
В РФПИ выразили благодарность за проведение операции по изъятию груза.
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В Мексике была изъята партия поддельной вакцины, провозимой под видом российского препарата от коронавируса «Спутник V». Контрабанда транспортировалась на территорию страны в контейнере со льдом и была замаскирована бутылками с газировкой. В Российском фонде прямых инвестиции поблагодарили правительство Мексики за осуществление операции и предотвращение провокации, которая могла быть проведена с целью дискредитации российского препарата.
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