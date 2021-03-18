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В Мексике задержана партия поддельной вакцины «Спутник V»

Алексей Курильченко
16:37 18.03.2021
В РФПИ выразили благодарность за проведение операции по изъятию груза.
В Мексике задержана партия поддельной вакцины «Спутник V»
© Фото: gob.mx
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В Мексике была изъята партия поддельной вакцины, провозимой под видом российского препарата от коронавируса «Спутник V». Контрабанда транспортировалась на территорию страны в контейнере со льдом и была замаскирована бутылками с газировкой. В Российском фонде прямых инвестиции поблагодарили правительство Мексики за осуществление операции и предотвращение провокации, которая могла быть проведена с целью дискредитации российского препарата.

© gob.mx

«Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины "Спутник V"», - заявили в пресс-службе РФПИ.

© gob.mx

В Фонде отметили, что каждая ампула настоящей вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны, имеет уникальный QR-код, с помощью которого можно отследить ее происхождение.

Российскую вакцину одобрили к использованию в Мексике 2 февраля. Первая партия поступила в страну 22 февраля.

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