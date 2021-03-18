В Мексике задержана партия поддельной вакцины «Спутник V»

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В Фонде отметили, что каждая ампула настоящей вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны, имеет уникальный QR-код, с помощью которого можно отследить ее происхождение.

Российскую вакцину одобрили к использованию в Мексике 2 февраля. Первая партия поступила в страну 22 февраля.