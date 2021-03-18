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«Он будет с нами»: адвокат рассказал о процессе получения гражданства РФ для Сноудена

Алексей Курильченко
16:27 18.03.2021
Документы для оформления гражданства в ближайшее время будут направлены в миграционную службу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: EIBNEREXPA, Johann Groder, Globallookpress
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Адвокат и поверенное лицо бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена рассказал «Звезде» о процессе получения российского гражданства для американца. По его словам, собранные документы будут поданы в миграционную службу в ближайшее время.

«Он с нами будет, раз изъявил желание получить гражданство. Нам потребовалось какое-то время, чтобы собрать документы - он (Сноуден - прим. ред.) в обычном порядке идет и никакого "зеленого света", поэтому нам приходится собирать все по крупицам. Подадим в ближайшее время, а дальше будет рассматривать миграционная служба. Шансы на успех велики - по крайней мере мы все сделали в соответствии с российским законодательством», - рассказал Кучерена.

О том, что Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства России, стало известно в ноябре. На данный момент он проживает в РФ со своей супругой, которая ждет ребенка. В каком именно регионе проживает семья, не сообщается.

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