«Он будет с нами»: адвокат рассказал о процессе получения гражданства РФ для Сноудена

Адвокат и поверенное лицо бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена рассказал «Звезде» о процессе получения российского гражданства для американца. По его словам, собранные документы будут поданы в миграционную службу в ближайшее время.

«Он с нами будет, раз изъявил желание получить гражданство. Нам потребовалось какое-то время, чтобы собрать документы - он (Сноуден - прим. ред.) в обычном порядке идет и никакого "зеленого света", поэтому нам приходится собирать все по крупицам. Подадим в ближайшее время, а дальше будет рассматривать миграционная служба. Шансы на успех велики - по крайней мере мы все сделали в соответствии с российским законодательством», - рассказал Кучерена.

О том, что Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства России, стало известно в ноябре. На данный момент он проживает в РФ со своей супругой, которая ждет ребенка. В каком именно регионе проживает семья, не сообщается.