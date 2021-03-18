Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Отголоски песчаных бурь из Монголии добрались до Москвы

Светлана Иванова
16:18 18.03.2021
В столице был зафиксирован рост взвешенных веществ без превышения гигиенических нормативов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

В Москве в воздухе был зафиксирован рост взвешенных веществ. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала пресс-секретарь ГПБУ Мосэкомониторинга Татьяна Марченкова. Представитель ведомства добавила, что увеличение концентрации мелких частиц без превышения гигиенических нормативов наблюдалось накануне, 17 марта.

По словам Марченковой, повышение концентрации пыли может объясняться трансграничным переносом взвешенных веществ и отголосками песчаных бурь, в том числе на территории Китая и Монголии.

«Вчера был зафиксировал рост без превышения гигиенических нормативов во взвешенным веществам. Мы предполагаем, что это трансграничный перенос взвешенных веществ и отголоски песчаных бурь», - заявила пресс-секретарь ГПБУ Мосэкомониторинга.

Специалист обратила внимание, что трансграничный перенос взвешенных веществ является нормальным процессом и привела в доказательство данные проведенного в 2014-м году элементного состава пыли в Лондоне. Марченкова указала, что в воздухе английской столицы были обнаружены частицы песка из пустыни Сахара.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:11 Армия
Видео
Шойгу: военно-строительный комплекс принимает активное участие в возведении инфраструктурных объектов в Крыму
14:34 В стране и мире
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
14:29 В стране и мире
Минтруд заявил о снижении числа безработных в России
14:11 В стране и мире
Видео
Путин поздравил жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
11:40 В стране и мире
Видео
В России стартовал новый этап туристического кешбэка
Популярное
Популярное
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Видео
Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.