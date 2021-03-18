Отголоски песчаных бурь из Монголии добрались до Москвы

В Москве в воздухе был зафиксирован рост взвешенных веществ. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала пресс-секретарь ГПБУ Мосэкомониторинга Татьяна Марченкова. Представитель ведомства добавила, что увеличение концентрации мелких частиц без превышения гигиенических нормативов наблюдалось накануне, 17 марта.

По словам Марченковой, повышение концентрации пыли может объясняться трансграничным переносом взвешенных веществ и отголосками песчаных бурь, в том числе на территории Китая и Монголии.

«Вчера был зафиксировал рост без превышения гигиенических нормативов во взвешенным веществам. Мы предполагаем, что это трансграничный перенос взвешенных веществ и отголоски песчаных бурь», - заявила пресс-секретарь ГПБУ Мосэкомониторинга.

Специалист обратила внимание, что трансграничный перенос взвешенных веществ является нормальным процессом и привела в доказательство данные проведенного в 2014-м году элементного состава пыли в Лондоне. Марченкова указала, что в воздухе английской столицы были обнаружены частицы песка из пустыни Сахара.