Психологи раскрыли простой способ борьбы с усталостью

Небольшие «микроперерывы» на работе - длиной до пяти минут - могут помочь работникам улучшить продуктивность и бороться с усталостью. Согласно исследованию ученых из Университета Северной Калифорнии, в течение рабочего дня следует несколько раз отойти от компьютера - это поможет улучшить настроение и работоспособность.

Ученые предложили в этот перерыв сделать себе чашку кофе, решить кроссворд или поиграть с домашним питомцем.

По данным издания Daily Mail, в исследовании принимали участие около 100 американских работников. Эксперимент проводился до пандемии COVID-19 и перехода на удаленку. Участникам предлагалось брать два «микроперерыва» в течение рабочего дня. Испытуемые отметили улучшение качества сна, снижение усталости и повышенное желание работать.