Путин заявил, что Крым должен получать медуслуги по российским стандартам

Подготовку к процедуре лицензирования медучреждений Крыма и города федерального значения Севастополя необходимо завершить в течение двух лет, заявил российский президент Владимир Путин.

«Прошу и руководство Крыма, и Севастополя, соответствующих федеральных органов власти делать все для того, чтобы к этому периоду времени подготовка была закончена, и люди могли бы получать медицинские услуги на должном федеральном уровне», - сказал президент в ходе онлайн-встречи с общественностью Крыма и Севастополя.

Сроки введения обязательных лицензий для больниц и поликлиник полуострова несколько раз переносили. Новая дата - 1 июля 2023 года.

По словам российского лидера, сейчас заведения технически не готовы предоставлять услуги населению на уровне российских стандартов. Решение этой проблемы требует финансов и времени. Необходимо наладить работу, «иметь возможность, опираясь на местные кадры, решать задачи современного уровня».

Глава государства отметил, что спустя семь лет после воссоединения Крыма с Россией количество медучреждений на полуострове выросло в два раза, в Севастополе - в 4,6 раза.

Он вспомнил, с чем в 2014 году столкнулись руководители некоторых федеральных ведомств, которые по его поручению начали приезжать в санатории и лечебные заведения Крыма и Севастополя. Например, с проваливающимися полами в комнатах для посетителей. В медучреждениях тогда в ответ на удивление гостей пояснили, что в санатории приезжают в основном шахтеры и им, цитата, «все равно».