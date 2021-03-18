Ученый назвал главную опасность искусственного интеллекта для человека

Активное внедрение искусственного интеллекта в жизнь человека приводит к тому, что он сам превращается в машину. Такого мнения придерживается профессор кафедры кибернетики НИЯУ МИФИ Алексей Самсонович. Как подчеркнул ученый в комментарии «Звезде», в виртуальном мире очень легко совершить преступление, поскольку люди не ощущают, что делают.

«Развитие искусственного интеллекта следует законам маркетинга, делают то, что выгодно сиюминутно, и, соответственно, это не всегда соответствует человеческим ценностям, получается так, что человек своими же руками сам себя порабощает, сам себя роботизирует, обезличивает, лишает своих ценностей», - указал профессор.

Он добавил, что в современном мире человек все чаще полагается на компьютеры, самостоятельно отказываясь от выполнения многих функций.

«Человек в общем-то вырождается, теряет свои ценности, перестает быть человеком, все больше полагается на Google и не думает сам, в таком смысле человек может стать зависимым от искусственного интеллекта и порабощенным... Тут дело не в том, что идет противостояние человека с машинами, а именно в том, что человек сам превращается в машину», - пояснил Самсонович.

При этом ученый назвал маловероятным сценарий развития событий, где машины могли бы поработить мир и вытеснить куда-то человека.