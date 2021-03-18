Ученые выяснили, как долго восстанавливалась жизнь на Земле после Великого вымирания

Исследователи Китайского геологического университета выдвинули предположение, объясняющее, как восстанавливалась жизнь на Земле после Великого вымирания, которое произошло 232 миллиона лет назад.

Ученые изучили пищевые цепочки существ, которые обитали на территории Северного Китая в тот период. Они пришли к выводу, что на восстановление экосистемы ушло несколько миллионов лет.

«Мы выяснили, что Великое вымирание было уникальным по двум причинам. Во-первых, гибель популяции была гораздо более массовая, чем в другие кризисы. Во-вторых, для полного восстановления природе понадобилось более 10 миллионов лет», - заявил изданию Express профессор Майк Бентон.

Считается, что в этот период на планету упал огромный метеорит, который вызвал многочисленные извержения вулканов и резкие изменения климата. Из-за этого на Земле вымерло 95% живых существ.