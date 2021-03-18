В украинском городе предложили проверять чиновников у психиатра

В украинском Славянске предложили ввести ежегодные проверки у нарколога и психиатра для депутатов горсовета. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

«Дал поручение предусмотреть в новом регламенте городского совета норму о ежегодном прохождении наркологического и психиатрического освидетельствования мэром и депутатами», - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что утверждение регламента будет вынесено на сессию. Мэр города выразил надежду, что депутаты его поддержат.

В заключение Лях отметил, что избиратели, по его мнению, должны знать, все ли в порядке с психическим здоровьем и разного рода зависимостями у тех, за кого они голосуют.