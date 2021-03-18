Обнаружен способ вывести любой iPhone из строя
Пользователи официального форума Apple обнаружили, что iPhone перестают корректно работать, если смартфоны настроить на определенный регион. Как сообщает газета Bleeping Computer, проблема возникает, если установить на iPhone бейрутское местное время и выбрать в настройках девайса столицу Ливана. После чего при попытке поставить на iPhone будильник, приложение вылетает.
По данным журналистов, ошибка начала встречаться после выпуска iOS 14.4. Сбой наблюдается и в следующей версии iOS 14.4.1, вышедшей 8 марта.
В качестве способа временного решения проблемы специалисты предложили пользователям перенастроить iPhone на другой город или регион, например, находящийся с Бейрутом в одном часовом поясе Каир.
При этом, по данным газеты, компания в курсе возникающей проблемы, однако о прогнозах ее решения пока не сообщалось.