Минтруд заявил о снижении числа безработных в России

Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, и зарегистрированные безработные граждане начинают сниматься с учета на бирже труда. Об этом заявила заместитель главы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.

Если еще 10 марта глава ведомства Антон Котяков сообщал о том, что в центрах занятости зарегистрированы 2,1 миллиона человек, то на 18 марта, отметила его заместитель, эта цифра составляет уже 1,9 миллиона человек, пишет РИА Новости.

Мухтиярова сообщила, что в РФ наблюдается постепенное восстановление занятости на рынке труда. К концу 2020 года численность работающего населения выросла на 500 тысяч человек. Согласно данным Росстата, 17 российских субъектов смогли достигнуть показателей занятости на 2019 год. Ранее сообщалось, что одну треть от общего числа безработных составляют молодые люди в возрасте до 29 лет.