Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Минтруд заявил о снижении числа безработных в России

Валентина Пескова
14:29 18.03.2021
Речь идет о зарегистрированных безработных, которые состоят на учетах в центрах занятости.
Минтруд заявил о снижении числа безработных в России
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Читайте нас на:

Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется, и зарегистрированные безработные граждане начинают сниматься с учета на бирже труда. Об этом заявила заместитель главы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.

Если еще 10 марта глава ведомства Антон Котяков сообщал о том, что в центрах занятости зарегистрированы 2,1 миллиона человек, то на 18 марта, отметила его заместитель, эта цифра составляет уже 1,9 миллиона человек, пишет РИА Новости.

Мухтиярова сообщила, что в РФ наблюдается постепенное восстановление занятости на рынке труда. К концу 2020 года численность работающего населения выросла на 500 тысяч человек. Согласно данным Росстата, 17 российских субъектов смогли достигнуть показателей занятости на 2019 год. Ранее сообщалось, что одну треть от общего числа безработных составляют молодые люди в возрасте до 29 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:34 В стране и мире
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
14:29 В стране и мире
Минтруд заявил о снижении числа безработных в России
14:11 В стране и мире
Видео
Путин поздравил жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией
11:40 В стране и мире
Видео
В России стартовал новый этап туристического кешбэка
10:44 Спорт
Игорь Акинфеев побил свой же рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти
Популярное
Популярное
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Видео
Медведь решил поиграть в догонялки с жителями Нижневартовска
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.