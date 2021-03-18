Найти и обезвредить: как проходит разминирование в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе сейчас полным ходом идет разминирование. Несмотря на то, что сотни килограммов боеприпасов уже обезврежены, новые снаряды все еще продолжают находить. Полигон, где уничтожают боеприпасы, посетил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

На кадрах, которые мы публикуем, можно увидеть артиллерийские снаряды, в том числе от самоходных гаубиц. Все они неразорвавшиеся, на многие накручены взрыватели. С другой стороны собраны реактивные снаряды РСЗО «Град», здесь же снаряды от танков, а чуть подальше - взрыватели.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы за одни сутки уничтожили 120 мин и снаряд в Карабахе. Всего с начала миротворческой миссии в регионе саперами обнаружено и уничтожено более 25 тысяч взрывоопасных предметов.