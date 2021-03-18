Суд оставил Ивана Сафронова под стражей до 7 мая

Мосгорсуд признал законным постановление Лефортовского районного суда о продлении ареста бывшего советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова еще на два месяца, до 7 мая включительно.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении Сафронова Ивана Ивановича», - сообщили в пресс-службе суда.

Как пишут «Ведомости», на заседании присутствовали только близкие родственники бывшего сотрудника Роскосмоса. Напомним, работавший ранее в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости» журналист обвиняется в сотрудничестве с чешской разведкой и передаче ей информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и о деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке.

Противоправное деяние датируется 2017 годом, когда Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта». Следствие также считает, что он был завербован чешской разведкой в 2012 году, однако экс-работник СМИ эти обвинения отвергает.