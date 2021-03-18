Путин поздравил жителей Крыма с годовщиной воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Крыма с седьмой годовщиной воссоединения с Россией. Он назвал эту дату без преувеличения исторической.

«Это праздник для всех нас, для всей нашей страны - большой, огромной России», - сказал глава государства во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, проходившей по видеосвязи.

Российский лидер подчеркнул, что правительство ведет работу по всем направлениям социально-экономического развития полуострова, хотя впереди стоит еще множество задач. Он обратил внимание на то, что за предыдущее десятилетие накопилось много проблем, а многие и вовсе не решались.

«Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетия, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее наверстывать время, двигаться вперед», - заявил Путин.

Первоочередной задачей президент назвал создание условий для комфортной жизни, быта и отдыха людей. Необходимо уделять особое внимание таким вопросам, как расширение возможностей в медицине и образовании субъектов, поддержка крымских и севастопольских предприятий, привлечение инвесторов.

Ровно семь лет назад, 18 марта 2014 года, в Георгиевском зале Кремля во время торжественной церемонии был подписан договор о принятии в состав России двух новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Это историческое событие стало одним из ключевых в новейшей истории нашей страны.