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Путин поручил создать сеть кампусов российских вузов к 2030 году

Дарья Мамаева
14:01 18.03.2021
Также в распоряжении президента сказано, что до 1 декабря 2022 года правительство должно «приступить к реализации не менее трех проектов по созданию таких кампусов».
Путин поручил создать сеть кампусов российских вузов к 2030 году
© Фото: KarinKarin, Pixabay.com
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Владимир Путин поручил правительству до 2030 года создать в России сеть современных кампусов высших учебных заведений. Об этом говорится на сайте Кремля. Кампусы должны появиться в «субъектах, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России».

Всего в стране 35 таких регионов. Это Крым, Калининград, Кавказ, Дальний Восток, Арктическая зона. А также области, которые граничат с Евросоюзом, Монголией и Китаем. Например, Псковская область, Алтай, Бурятия.

«Экономика и социальная сфера этих субъектов испытывают наибольшую потребность в кадрах с высшим образованием», - сказано в распоряжении президента.

Кампус - это студенческий городок. Кроме самого вуза там находятся научно-исследовательские институты, общежития и библиотеки, спортзалы и кафе. Все в одном месте, чтобы студенту не приходилось тратить время на перемещения по городу.

В распоряжении президента сказано, что до 1 декабря 2022 года правительство должно «приступить к реализации не менее трех проектов по созданию таких кампусов».

Также глава государства поручил кабмину до 2030 года построить новые общежития для студентов вузов и провести капитальный ремонт в уже существующих.

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