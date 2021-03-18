Путин поручил создать сеть кампусов российских вузов к 2030 году

Владимир Путин поручил правительству до 2030 года создать в России сеть современных кампусов высших учебных заведений. Об этом говорится на сайте Кремля. Кампусы должны появиться в «субъектах, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям России».

Всего в стране 35 таких регионов. Это Крым, Калининград, Кавказ, Дальний Восток, Арктическая зона. А также области, которые граничат с Евросоюзом, Монголией и Китаем. Например, Псковская область, Алтай, Бурятия.

«Экономика и социальная сфера этих субъектов испытывают наибольшую потребность в кадрах с высшим образованием», - сказано в распоряжении президента.

Кампус - это студенческий городок. Кроме самого вуза там находятся научно-исследовательские институты, общежития и библиотеки, спортзалы и кафе. Все в одном месте, чтобы студенту не приходилось тратить время на перемещения по городу.

В распоряжении президента сказано, что до 1 декабря 2022 года правительство должно «приступить к реализации не менее трех проектов по созданию таких кампусов».

Также глава государства поручил кабмину до 2030 года построить новые общежития для студентов вузов и провести капитальный ремонт в уже существующих.