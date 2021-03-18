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Весенние простуды: как помочь ослабленному иммунитету на фоне зимнего гриппа и COVID-19

Валентина Пескова
13:49 18.03.2021
Советы по скорейшему выздоровлению в период смены сезонов, когда теплая погода еще не устойчива, дала медицинский специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Christin Klose, dpa-tmn, Globallookpress
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Под словом «простуды» подразумевают разговорное название целой группы, то есть комплекса острых воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, которые проявляются насморком, болью, першением в горле и другими симптомами. Весна - то время, когда все они начинают активизироваться, поскольку все спешат поскорее сменить теплые зимние вещи на более легкие, хотя тепло еще очень обманчиво и риск получить переохлаждение - очень высок. Об этом рассказала «Звезде» терапевт и семейный доктор Татьяна Романенко.

«Весною наша иммунная  система очень ослаблена. Мы не получаем достаточное количество витаминов и за зиму уже устали бороться с этими грозными заболеваниями - и гриппом, и COVID-19. И вот, когда организм уже устал, его начинают атаковать еще и эти, казалось бы, безобидные инфекции - "риновирусы", и так далее», - прокомментировала Татьяна Романенко.


Таких инфекций - тысячи, и к ним невозможно выработать иммунитет. Как говорят в народе, в шутку напомнила медицинский специалист: если насморк если не лечить - он проходит за 7 дней, а если лечить - за неделю.

«Осложнить ситуацию может и преклонный возраст, когда даже безобидные простудные заболевания могут привести с различным угрозам осложнений:это может быть как воспаление легких - пневмония, так и воспаление уха - отит», - рассказала терапевт.

Что касается лечения подобных сезонных инфекций, то терапевт в первую очередь говорит, что не следует принимать антибиотики, даже если у пациента поднимается высокая температура. Так как против вирусов антибиотики бессильны, а вот иммунной системе они могут нанести только вред.

«Чаще всего рекомендуется симптоматическое лечение - первые сутки заболевания полезно промывать нос физраствором или раствором морской соли, а также полоскать горло антисептическим раствором. Для этого в аптеках сейчас есть масса специальных средств. Нужно помнить, что слизистая оболочка - это и есть "входные ворота" для инфекции», - рассказала врач.

Температуру следует снижать, только если она повышается до 38 или 38,5 градусов. Для этого рекомендуется обильное питье, и конечно - домашний режим. Важно понимать, что вы представляете эпидемиологическую опасность для окружающих, а - находясь дома, - избегаете риска развития осложнения и не подвергаете опасности окружающих людей. 

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