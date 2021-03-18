В Кремле назвали «очень плохими» высказывания Байдена в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США», - заявил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что таким образом Байден продемонстрировал, что однозначно не планирует налаживать отношения с Россией, добавив, что в дальнейшем российская сторона будет исходить именно из этого.

«Здесь нечего предпринимать. Конечно, такого не было в истории», - подчеркнул Песков.

Комментируя вопрос о том, как произошедшее может сказаться на судьбе двусторонних отношений, пресс-секретарь президента ответил: «Абсолютно понятно как», однако не расшифровал свои слова.