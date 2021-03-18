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Москва и Дамаск потребовали от Вашингтона прекратить дестабилизировать обстановку в Сирии

Андрей Аркадьев
13:00 18.03.2021
На сегодняшний день в места проживания вернулись 2 229 270 сирийцев. Наиболее активно беженцы возвращаются через сирийско-ливанскую границу.
Москва и Дамаск потребовали от Вашингтона прекратить дестабилизировать обстановку в Сирии
© Фото: Muhmmad Al-Najjar, Sopa Images, Globallookpress
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Межведомственные координационные штабы России и Сирии потребовали от США прекратить дестабилизировать социальную и экономическую обстановку в Сирийской Арабской Республике и незамедлительно вернуть под контроль правительства страны все незаконно оккупированные территории, а также отменить нелегитимные санкции. Об этом говорится в совместном заявлении штабов, которое подписали их руководители начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

«Основными препятствиями на пути возвращения сирийских граждан в родные места остаются проблемы восстановления прочного мира и экономики страны, создаваемые США и их союзниками. К ним относятся незаконная американская оккупация территорий республики с поддержкой вооруженных бандформирований, экономические санкции, введенные 17 июня 2020 года так называемым "законом Цезаря" в нарушение норм международного права», - говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что американцы и их сателлиты за десятилетия практики преуспели в фальсификации информации с целью манипулирования общественным сознанием. Деструктивная политика Запада против сирийского государства, сражающегося с международным терроризмом, обосновывается якобы преступлениями руководства Сирии, материалы по которым им же и фабрикуются.

«Кроме того, по данным Организации Объединенных Наций, на контролируемой США территории Заевфратья в лагере беженцев «Эль-Холь» отмечается рост насилия по отношению к вынужденным переселенцам, сопровождающийся пытками и показательными казнями. Это свидетельствует о фактической неспособности Вашингтона обеспечить безопасность в подконтрольных ему районах страны», - говорится в заявлении.

Межведомственные координационные штабы России и Сирии призвали мировое сообщество прекратить доверять бездоказательным обвинениям в отношении Сирийской Арабской Республики, ее народа и руководства, представляемым и активно продвигаемым Соединенными Штатами.

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