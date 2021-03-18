Суд отменил решение о взыскании с Киркорова долга латвийскому банку

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение о взыскании с Филиппа Киркорова ипотечного долга в размере почти 780 тысяч евро латвийскому банку ABLV.

«Сегодня я со своей командой одержал очередную победу - кассационный суд отменил решение первой инстанции, вынесенное Таганским судом по тяжбе латвийского банка с Филиппом Киркоровым», - рассказал адвокат артиста Александр Добровинский.

Он подчеркнул, что в настоящий момент дело направили в Мосгорсуд на новое рассмотрение.