Главная военная прокуратура сэкономила государству свыше 10 миллиардов рублей в 2020 году

Работа главной военной прокуратуры совместно с органами безопасности в войсках, командованием и органами военного управления возместила государству свыше 10 миллиардов рублей. Об этом рассказал главный военный прокурор Валерий Петров на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам 2020 года.

«Эффективно использовались надзорные полномочия в целях борьбы с преступностью и коррупцией, нарушениями законности в сфере обеспечения сохранности государственной собственности и целевого использования бюджетных средств, выделенных на совершенствование армии и флота, их техническое переоснащение и развитие инфраструктуры, исполнение заданий государственного оборонного заказа», - отметил Петров.

Помимо возмещения государству 10 миллиардов рублей, в 2020 году удалось еще устранить более 300 тысяч нарушений закона, а также обеспечить восстановление нарушения прав множества военнослужащих и гражданских лиц.