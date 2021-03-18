Прощание с хоккеистом Файзутдиновым прошло на ледовой арене Челябинска

В Челябинске на ледовой арене «Трактор» простились с 19-летним игроком петербургского молодежного хоккейного клуба «Динамо» Тимуром Файзутдиновым.

Хоккеист умер 16 марта в реанимации больницы в Ярославле, попав туда после удара шайбой в область головы, который он получил 12 марта во время матча первого раунда плей-офф МХЛ с местной командой «Локо».

«Тимур в свои 19 лет был настоящим во всем. Искренние соболезнования родным и близким. Тимур навсегда останется в наших сердцах», - сказал на церемонии прощания друг хоккеиста Тимура Файзутдинова.

Попрощаться с Тимуром Файзутдиновым приехали сотни людей - близкие, друзья, коллеги-хоккеисты, болельщики. По словам вице-президента КХЛ по молодежному хоккею Александра Гуськова, подобрать нужные слова, чтобы сказать что-то на церемонии, молодым людям было довольно сложно.