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МО РФ: группировка ВС РФ в Крыму не оставит ни единого шанса любому противнику

Андрей Аркадьев
11:20 18.03.2021
Развернутые на полуострове системы высокоточного оружия играют важную роль в обеспечении безопасности всей страны, отметил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Уникальная межвидовая группировка войск в Крыму с современными высокотехнологичными системами вооружений надежно прикрывает полуостров и южные рубежи нашей страны. Об этом заявил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов на круглом столе в Совете Федерации, посвященном воссоединению Крыма с Россией.

«Группировка войск на Крымском полуострове не оставляет ни единого шанса любому потенциальному противнику, который посягнет на территориальную целостность нашей страны», - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Он отметил, что в состав группировки помимо крупной военно-морской базы вошли вновь сформированный армейский корпус и две дивизии: одна - противовоздушной обороны, а вторая - авиационная.

По словам Картаполова, кардинально обновился Черноморский флот, получены шесть дизель-электрических субмарин с «Калибрами».

«Подлодки совершили несколько успешных ракетных пусков у берегов Сирии, уничтожив объекты инфраструктуры боевиков», - напомнил он.

Замглавы ведомства добавил, что на Черноморский флот поставлены три дивизиона береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», в прошедшем году флот пополнился шестью новыми патрульными кораблями, серией малых ракетных кораблей проекта «Каракурт», тремя новейшими корветами, способными выполнять задачи в дальней морской зоне, а также судами обеспечения.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Оникс» (для ВС России) /«Яхонт» (для поставок на экспорт).

Создан для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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