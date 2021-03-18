Картаполов: в 2014 году было важно не допустить столкновений с украинскими ВС в Крыму

Российское руководство во время воссоединения Крыма с Россией ставило задачу не допускать столкновений с украинскими Вооруженными силами на полуострове. Об этом на круглом столе «Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань» в Совете Федерации заявил начальник главного военно-политического управления Минобороны, заместитель главы ведомства Андрей Картаполов.

«На совещаниях с руководителями сил самообороны, представителями местных властей, общественно-политических организаций особо уделялось внимание разъяснению главного требования президента России - ни в коем случае не допустить боестолкновений и кровопролития с украинскими военнослужащими. И все эти задачи были успешно решены. В Крыму не произошло ни одного вооруженного столкновения, не было человеческих жертв», - отметил Картаполов.

Он добавил, что решение вводить в Крым войска было принято тогда, когда сложилось полное впечатление того, что большого кровопролития избежать уже не получится.

Со слов замминистра, уже 27 февраля парламент и правительство республики были надежно защищены «вежливыми людьми». Над зданием реял флаг России. Одновременно военнослужащие охраняли объекты Черноморского флота и не допускали попыток вооруженного влияния со стороны украинских военных на политические процессы в Крыму.