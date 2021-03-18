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Perseverance записал звуки своего передвижения на Марсе

Алена Миронова
11:17 18.03.2021
Микрофону удалось уловить марсианский ветер, а также жужжание марсохода. Аудиофайлы могут свидетельствовать о важных деталях пород на Красной планете, включая твердость и наличие покрытия.
Perseverance записал звуки своего передвижения на Марсе
© Фото: NASA, JPL-Caltech, Globallookpress
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Марсоход Perseverance записал звуки своего передвижения по поверхности Красной планеты. Запись опубликована на сайте NASA.

Так, записано более 16 минут во время поездки марсохода 7 марта на расстояние 27,3 метра на дне кратера Иезерово шириной 45 километров.

Микрофону удалось уловить марсианский ветер, а также жужжание Perseverance. У марсохода есть также и второй микрофон, являющийся составной частью специального инструмента SuperCam - он уже успел себя зарекомендовать, записывая свист ветра и щелчок, созданный лазером аппарата.

Примечательно, что ранее робот никогда не фиксировал звук с поверхности Марса. С помощью этих записей NASA сможет оценивать работоспособность всех систем марсохода. Это необходимо для того, чтобы быть уверенными в том, что в ходе доставки и посадки ничего не повредилось. Более того, аудиофайлы могут свидетельствовать о важных деталях пород на Марсе, включая твердость и наличие покрытия.

В настоящее время команда миссии осуществляет подготовку к полету Ingenuity - маленького вертолета, который прибыл на планету в Perseverance. Марсоход будет наблюдать за его полетами через свою камеру Mastcam-Z, после чего начнет научную работу и сбор проб.

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