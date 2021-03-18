Perseverance записал звуки своего передвижения на Марсе
Марсоход Perseverance записал звуки своего передвижения по поверхности Красной планеты. Запись опубликована на сайте NASA.
Так, записано более 16 минут во время поездки марсохода 7 марта на расстояние 27,3 метра на дне кратера Иезерово шириной 45 километров.
Микрофону удалось уловить марсианский ветер, а также жужжание Perseverance. У марсохода есть также и второй микрофон, являющийся составной частью специального инструмента SuperCam - он уже успел себя зарекомендовать, записывая свист ветра и щелчок, созданный лазером аппарата.
Примечательно, что ранее робот никогда не фиксировал звук с поверхности Марса. С помощью этих записей NASA сможет оценивать работоспособность всех систем марсохода. Это необходимо для того, чтобы быть уверенными в том, что в ходе доставки и посадки ничего не повредилось. Более того, аудиофайлы могут свидетельствовать о важных деталях пород на Марсе, включая твердость и наличие покрытия.
В настоящее время команда миссии осуществляет подготовку к полету Ingenuity - маленького вертолета, который прибыл на планету в Perseverance. Марсоход будет наблюдать за его полетами через свою камеру Mastcam-Z, после чего начнет научную работу и сбор проб.