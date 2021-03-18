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Игорь Акинфеев побил свой же рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти

Валентина Пескова
10:44 18.03.2021
Голкипер ЦСКА отразил удар нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, однако после этого судья почему-то собирался попросить перебить пенальти.
Игорь Акинфеев побил свой же рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти
© Фото: Aleksandr Kulebyakin, Global Look Press
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил свой рекорд чемпионатов России по отбитым пенальти. Голкипер во время матча с «Зенитом» отбил удар нападающего Артема Дзюбы с 11-метровой отметки. Таким образом доведя свое личное достижение до 20 мячей, пишет Championat.com.
 
«Зенит» победил ЦСКА со счетом 3:2. Обновить рекорд Акинфееву чуть было не помешало то обстоятельство, когда, после того как он отразил удар Дзюбы, судья собирался попросить футболиста перебить пенальти. Однако после споров с арбитром Акинфеев получил желтую карточку, и 11-метровый перебит все-таки не был.
 
Набрав 40 очков, ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Лидирует в первенстве «Зенит».

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