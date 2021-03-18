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Крупнейшая в Японии АЭС признана не соответствующей нормам безопасности

Алена Миронова
10:48 18.03.2021
Были зафиксированы случаи появления посторонних людей в помещениях, где необходимо соблюдение максимальных мер безопасности.
Крупнейшая в Японии АЭС признана не соответствующей нормам безопасности
© Фото: Hideyuki KAMON, Wikimedia
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Крупнейшую в стране АЭС «Касивадзаки-Карива» признали не соответствующей нормам безопасности. Низшую оценку поставил Государственный Комитет по контролю за атомной энергетикой в Японии.

По результатам экспертизы выяснилось, что на станции не предусмотрены меры «против проникновения террористов». Были зафиксированы случаи появления посторонних людей в помещениях, где необходимо соблюдение максимальных мер безопасности. Об этом сообщает телеканал NHK.

Также было установлено, что на АЭС не обеспечена должная сохранность ядерных материалов. Tokyo Electric Power выразила согласие с данными результатами и не станет оспаривать выводы экспертов.

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