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Главы еще трех немецких земель высказались в поддержку «Спутника V»

Валентина Пескова
10:14 18.03.2021
Российскую вакцину потребовали побыстрее одобрить в Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии, призвав власти Германии ускорить процесс ее оценки.
Главы еще трех немецких земель высказались в поддержку «Спутника V»
© Фото: Abed Alrahman Alkahlout, Keystone Press Agency, Globallookpress
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В Германии призвали отказаться от политического подхода в оценке российской вакцины «Спутник V» и ускорить процесс ее одобрения. Главы Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии - трех немецких земель - высказали твердую точку зрения, что, когда речь идет о здоровье людей, происхождение медицинских препаратов не должно иметь никакого значения, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов высказал мнение, что на правительство Германии нужно оказать давление, чтобы оно повлияло на скорость принятия решения об одобрении, с которым до сих пор затягивает Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Премьер-министр германской земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заметил, что в борьбе с коронавирусом Германия приветствует все вакцины, которые являются безопасными и эффективными и помогут побороть пандемию.

«Меня еще ребенком привили российской вакциной от полиомиелита, и у меня никаких проблем», - заявил Хазелофф.

Научные успехи России признал и премьер-министр Саксонии, отметив, что Россия - это великая научная страна.

«Я нисколько не сомневаюсь, что российская наука способна произвести эффективную вакцину. Вакцина "Спутник V" должна получить одобрение», - считает Михаэль Кречмер.

Ранее ускорить работу по оценке российской вакцины «Спутник V» и китайских вакцин EMA призвал премьер-министр федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зедер, обратив внимание, что процедура рассмотрения длится слишком долго.

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