В стране и мире «Абсолютно недопустимы»: Косачев оценил заявления Байдена о Путине Алена Миронова Политик подчеркнул, что теперь любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении совершенно точно списаны в утиль. © Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ, РИА Новости Читайте нас на: Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал «Звезде» заявление главы США Джо Байдена. «То, что произошло вчера, я имею в виду интервью злополучное, интервью президента США, в котором он согласился с версией журналиста, оценивающего президента России совершенно неподобающим образом, с моей точки зрения, является водоразделом», - заявил Косачев. Он подчеркнул, что теперь любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении совершенно точно списаны в утиль. «Подобного рода заявления со стороны столь высокопоставленного государственного деятеля, коим является президент Байден, абсолютно недопустимы. Они неприемлемы. В этой ситуации я считаю приглашение нашего посла из Вашингтона в Москву на консультации единственно верным, оперативным, адекватным решением, очень точной реакцией на происходящее», - поделился Косачев. Политик также отметил, что, хоть и не имеет оснований полагать уверенно, однако подозревает, что это не последняя реакция с российской стороны в случае, если американская сторона не посчитает для себя возможным каким-либо образом разъяснить эту ситуацию, принести извинения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика