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Близкие Юлии Началовой рассказали, какой была артистка при жизни

Анна Берестовая
00:51 18.03.2021
Накануне, 16 марта, исполнилось два года как певицы не стало.
Близкие Юлии Началовой рассказали, какой была артистка при жизни
© Фото: Natalia Shakhanova Global Look Press
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Родственники и друзья российской артистки Юлии Началовой вспомнили, какой она была при жизни и какой выросла ее юная дочь. Накануне, 16 марта, исполнилось два года как певица скончалась из-за тяжелой болезни.

Подруга Началовой, PR-директор Анна Исаева рассказала, что Юлия остается в ее душе и воспоминаниях именно такой, какой была при жизни. По ее словам, артистка всегда отличалась способностью с юмором относиться к любым неожиданным ситуациям и всегда готова была оказать поддержку своим близким.

Певец Александр Панайотов назвал Началову «замечательно светлым человеком», отметив, что очень по ней скучает. Он добавил, что полное осознание масштаба, таланта и доброты личности приходит далеко не сразу.

Телеведущая Эвелина Бледанс посчитала, что Юлии следует посмертно дать звание заслуженной артистки России за ее долгий путь на сцене и заслуженную любовь публики. Она отметила, что такой подарок хорошо послужит дочери Началовой, так как даст ей некоторое материальное подспорье благодаря звездной матери.

Отец Юлии Виктор Началов рассказал, как живет дочь артистки после смерти матери, которую он назвал «страшным ударом». По его словам, 14-летняя девочка поет и увлекается мюзиклами, а также имеет очевидный музыкальный талант.

«Трудно сказать, хочет ли пойти по стопам мамы», - рассказал Виктор «360».

Ранее лечащий врач артистки Василий Шуров поведал истинную причину смерти молодой певицы, вокруг которой в одно время сформировалось множество домыслов поклонников. Началова, как рассказал медик, слишком долго отказывалась от ампутации пораженной гангреной ноги, из-за чего развилось заражение крови и женщину не удалось спасти.

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