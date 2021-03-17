Памятник Воину-освободителю в Татарстане мог сгореть из-за подожженного подростками венка
По факту произошедшего заведено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.
© Фото: Государственный пожарный надзор г. Заинск
Памятник воину-освободителю в татарстанском городе Заинск мог сгореть из-за венка, который подожгли подростки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану.
Сообщение о пожаре поступило во вторник, 16 января, в 18:39. Спустя 11 минут огонь удалось потушить на площади 6 квадратных метров.
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