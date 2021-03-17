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Памятник Воину-освободителю в Татарстане мог сгореть из-за подожженного подростками венка

Алена Миронова
09:23 17.03.2021
По факту произошедшего заведено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. 
Памятник Воину-освободителю в Татарстане мог сгореть из-за подожженного подростками венка
© Фото: Государственный пожарный надзор г. Заинск
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Памятник воину-освободителю в татарстанском городе Заинск мог сгореть из-за венка, который подожгли подростки. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 16 января, в 18:39. Спустя 11 минут огонь удалось потушить на площади 6 квадратных метров.

© Государственный пожарный надзор г. Заинск

Согласно предварительным данным, четверо несовершеннолетних жгли на Вечном огне еловые ветви, затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перешел на памятник.

Заведено дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ - «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России».

В настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия. 

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