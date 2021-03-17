Комплекс АК-630 изрешетил цели «противника»: на Балтфлоте прошли учения с применением малого десантного корабля «Мордовия»

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Мордовия» выполнил артиллерийские стрельбы в морских полигонах Балтийского флота. Комендоры - так называют матросов-артиллеристов - успешно поразили морскую и воздушную цели.

На стрельбах себя успешно показал универсальный комплекс АК-630 - одинаково эффективный против всех видов целей, как надводных, так и воздушных.

Два боевых корабля на воздушной подушке, которые имеются на сегодняшний день в составе российского ВМФ, проходят службу на Балтике. Главное «оружие» десантного корабля - это его трюм, в котором с комфортом размещается десантно-штурмовой батальон морской пехоты с полным комплектом вооружения и техники.

Скорость этого корабля также поражает воображение - до 60 узлов, что составляет порядка 100 километров в час. Поэтому корабль не идет по морю, а фактически летит над волнами. Вдобавок к этому имеется высокая маневренность и достаточное вооружение, благодаря которым становится ясно, что даже один такой корабль в море является полноценным воином. А находясь в составе соединения, «Мордовия» является постоянным участником учений по высадке морского десанта.