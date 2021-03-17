Спорт Объявлена дата прощания с хоккеистом Файзутдиновым Валентина Пескова Защитник Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» умер 16 марта в возрасте 19 лет. © Фото: МХК «Динамо Санкт-Петербург», ВКонтакте Читайте нас на: Церемония прощания с 19-летним защитником клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо» (Санкт-Петербург), хоккеистом Тимуром Файзутдиновым, состоится в Челябинске 18 марта. Спортсмен умер 16 марта после несчастного случая на матче 12 марта. «Церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея пройдет 18 марта на ледовой арене "Трактор" имени Валерия Белоусова и начнется в 12.00 (10.00 по московскому времени)», - сообщили в пресс-службе областного Минспорта. Тимур Файзутдинов был воспитанником школы челябинского «Трактора». Во время серии первого раунда плей-офф 12 марта с командой «Локо» из Ярославля хоккеисту попала шайба в область головы. В критическом состоянии игрок был доставлен в местную больницу и помещен в реанимацию, где спустя четыре дня умер. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика