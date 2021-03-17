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Объявлена дата прощания с хоккеистом Файзутдиновым

Валентина Пескова
09:04 17.03.2021
Защитник Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Динамо» умер 16 марта в возрасте 19 лет.
Объявлена дата прощания с хоккеистом Файзутдиновым
© Фото: МХК «Динамо Санкт-Петербург», ВКонтакте
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Церемония прощания с 19-летним защитником клуба Молодежной хоккейной лиги «Динамо» (Санкт-Петербург), хоккеистом Тимуром Файзутдиновым, состоится в Челябинске 18 марта. Спортсмен умер 16 марта после несчастного случая на матче 12 марта.

«Церемония прощания с воспитанником челябинского хоккея пройдет 18 марта на ледовой арене "Трактор" имени Валерия Белоусова и начнется в 12.00 (10.00 по московскому времени)», - сообщили в пресс-службе областного Минспорта.

Тимур Файзутдинов был воспитанником школы челябинского «Трактора». Во время серии первого раунда плей-офф 12 марта с  командой «Локо» из Ярославля хоккеисту попала шайба в область головы. В критическом состоянии игрок был доставлен в местную больницу и помещен в реанимацию, где спустя четыре дня умер.

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