Москвичи смогут заключить брак на канатной дороге на Воробьевых горах

Парам в Москве предложили заключить брак на канатной дороге на Воробьевых горах. Об этом сообщается на сайте мэра города.

«Пожениться на фуникулере можно на Красную горку, 8 мая, в субботу. Для этого нужно подать заявление с 17 марта в любой столичный отдел ЗАГС или Дворец бракосочетания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день регистрация брака в необычных местах очень популярна у пар. Так, за время работы проекта более 13 тысяч пар зарегистрировали браки на таких площадках. Московская канатная дорога уже подала заявка на установление рекорда России по заключение брака наибольшего количества пар на канатной дороге одновременно.

Ранее в московских загсах сняли ограничения, введенные ранее из-за распространения COVID-19. Однако по-прежнему необходимо соблюдать требования по сохранению социальной дистанции, использовать средства индивидуальной защиты.