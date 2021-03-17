Исландия открывает границы для привитых иностранцев

Власти Исландии приняли решение разрешить свободный въезд в страну гражданам всех иностранных государств, а не только со стран Евросоюза, которые вакцинировались от инфекции коронавируса лицензированным в ЕС препаратом.

Также в республику будут пускать тех, кто сможет доказать, что переболел коронавирусом. В пресс-службе минздрава Исландии уже сообщили, что иностранцам, получившим обе дозы вакцины COVID-19, теперь не понадобится при въезде на остров соблюдать специальные ограничительные меры, включая карантин и прохождение тестирования

По словам премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоуттир, все в стране надеются на медленное, но безопасное возвращение к нормальной жизни. Это подразумевает, в том числе, и возможности возобновления путешествий, что имеет большое значение для культуры, торговли и предпринимательства.