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В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией

Алена Миронова
08:30 17.03.2021
Глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль высказался за постепенное ослабление санкций и налаживание взаимодействия с Россией в различных сферах.
В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress
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Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом заявил глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

В своей статье в австрийском издании Kurier он отметил, что двусторонние отношения с Россией в настоящий момент достигли низшей точки, но шанс на перезагрузку все же имеется. Для этого необходимо перестать возводить преграды, постепенно ослаблять санкции, налаживать взаимодействие в различных сферах. А в ситуации с Украиной ЕС стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральную позицию, считает Ляйтль.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о том, что Европа безосновательно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией. Стоящие в данный момент перед государствами вызовы диктуют необходимость развития диалога.

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