В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией

Европа допускала ошибки в отношениях с Россией. Об этом заявил глава Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

В своей статье в австрийском издании Kurier он отметил, что двусторонние отношения с Россией в настоящий момент достигли низшей точки, но шанс на перезагрузку все же имеется. Для этого необходимо перестать возводить преграды, постепенно ослаблять санкции, налаживать взаимодействие в различных сферах. А в ситуации с Украиной ЕС стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральную позицию, считает Ляйтль.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о том, что Европа безосновательно «выбрасывает в помойку» потенциал отношений с Россией. Стоящие в данный момент перед государствами вызовы диктуют необходимость развития диалога.