Миротворцы в Нагорном Карабахе за одни сутки уничтожили 120 мин и снарядов

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе с каждым днем и с каждым взрывом найденных боеприпасов приближают регион к долгожданному миру. Только за одни прошедшие сутки военные уничтожили 120 мин и артиллерийских снарядов.

О том, что в регионе работают саперы, жителям окрестных сел каждое утро присылают предупреждения по смс, чтобы они понимали: от раздающихся взрывов не нужно бежать прятаться в подвалы, и громкие хлопки - это не вновь начавшиеся обстрелы, а работа саперов, которые делают регион безопаснее.

Одновременно с разминированием под грохот взрывов рабочие практически с нуля восстанавливают разрушенный войной дом Эльмиры Саркисян. Во время войны, которая длилась 40 дней, у него обвалились крыша и стены. Снаряды падали и в дом, и в огород. Местная жительница на войне потеряла племянника. Руководить стройкой ей помогает только сестра. Пока две женщины живут одном доме и говорят, что теперь уже от взрывов не вздрагивают.

«Мы уже привыкли. Знаем, что это саперы работают. Спасибо русскому народу и армии. Благодаря им мы чувствуем себя спокойнее», - делится жительница поселка.

Село Эльмиры находится всего в двух километрах от Степанакерта. Там уже ездят маршрутки и дети начали ходить в школу. Рядом располагается саперный полигон, на котором собрали все, что сыпалось на дома местных жителей. Реактивные фугасные и кассетные снаряды с дальностью полета до 80 километров. Теперь они представляют собою просто металлолом. Рядом лежат еще неразорвавшиеся снаряды, один из них - от «Града» - содержит в себе более шести килограммов тротила.

Подрывать эти «смертельные сувениры» саперы стали все реже. Это делается для того, чтобы в селах было тише, а люди поскорее забывали звуки войны. К тому же, их специально приглушают. Снаряды закладывают в ямы и накрываются сверху мешками. За последние месяцы миротворцы уничтожили более 21 000 снарядов и мин.