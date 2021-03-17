Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Миротворцы в Нагорном Карабахе за одни сутки уничтожили 120 мин и снарядов

Валентина Пескова
Владислав Кустов
07:44 17.03.2021
Жизнь в регионе становится безопаснее, а местные жители, благодаря российским военным, начинают постепенно забывать о военных действиях.  
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе с каждым днем и с каждым взрывом найденных боеприпасов приближают регион к долгожданному миру. Только за одни прошедшие сутки военные уничтожили 120 мин и артиллерийских снарядов.

О том, что в регионе работают саперы, жителям окрестных сел каждое утро присылают предупреждения по смс, чтобы они понимали: от раздающихся взрывов не нужно бежать прятаться в подвалы, и громкие хлопки - это не вновь начавшиеся обстрелы, а работа саперов, которые делают регион безопаснее.

Одновременно с разминированием под грохот взрывов рабочие практически с нуля восстанавливают разрушенный войной дом Эльмиры Саркисян. Во время войны, которая длилась 40 дней, у него обвалились крыша и стены. Снаряды падали и в дом, и в огород. Местная жительница на войне потеряла племянника. Руководить стройкой ей помогает только сестра. Пока две женщины живут одном доме и говорят, что теперь уже от взрывов не вздрагивают.

«Мы уже привыкли. Знаем, что это саперы работают. Спасибо русскому народу и армии. Благодаря им мы чувствуем себя спокойнее», - делится жительница поселка.

Село Эльмиры находится всего в двух километрах от Степанакерта. Там уже ездят маршрутки и дети начали ходить в школу. Рядом располагается саперный полигон, на котором собрали все, что сыпалось на дома местных жителей. Реактивные фугасные и кассетные снаряды с дальностью полета до 80 километров. Теперь они представляют собою просто металлолом. Рядом лежат еще неразорвавшиеся снаряды, один из них - от «Града» - содержит в себе более шести килограммов тротила.

Подрывать эти «смертельные сувениры» саперы стали все реже. Это делается для того, чтобы в селах было тише, а люди поскорее забывали звуки войны. К тому же, их специально приглушают. Снаряды закладывают в ямы и накрываются сверху мешками. За последние месяцы миротворцы уничтожили более 21 000 снарядов и мин.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:15 В стране и мире
Видео
На Камчатке объявлена лавинная опасность из-за извержения Ключевского вулкана
07:02 В стране и мире
В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников
05:14 В стране и мире
Видео
В МЧС рассказали подробности аварии с пассажирским автобусом под Рязанью
04:41 В стране и мире
Видео
В СК РФ озвучили возможную причину смертельного пожара в Красноярском крае
04:01 В стране и мире
В Приморье спасают горняков, заблокированных на руднике
Популярное
Популярное
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Видео
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Видео
Диетолог описала правильное питание для красоты волос
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.