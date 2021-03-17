Точное попадание: минометчики ударили «Санями» по условному противнику в Приморье

В Приморском крае на полигоне Сергеевский общевойсковой армии Восточного военного округа завершился второй этап соревнований по полевой выучке среди расчетов минометных комплексов «Мастера артиллерийского огня».

В ходе практической части соревнований водителям минометных расчетов на автомобилях УРАЛ-43206 предстояло преодолеть трассу в пять километров с препятствиями: «холм», «косогор», «макет колейного моста», «ограниченный проход с поворотами», «обозначенный проход в минно-взрывном заграждении» и «змейка».

Минометчики провели боевые стрельбы по условному противнику при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, автомата Калашникова АК-74М на расстоянии от 400 до 1000 метров.

Основные баллы участники состязания набирали за точные попадания из 120-мм минометных комплексов «Сани» по целям, имитирующим живую силу «противника», на расстоянии от 800 до 1500 метров.

Лучшие артиллеристы соединений и воинских частей армии были определены в ходе «индивидуальной гонки», «ночного спринта» и «эстафеты». Так, лучшими стали расчеты минометов сержанта Александра Полякова и сержанта Сергея Григорьева. Оба под руководством командира лейтенанта Александра Афанасова представят общевойсковую армию ВВО на окружном этапе соревнований. Он состоится в Забайкальском крае с 22 по 27 марта.