Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Точное попадание: минометчики ударили «Санями» по условному противнику в Приморье

Алена Миронова
08:00 17.03.2021
В рамках АрМИ-2021 в общевойсковой армии Восточного военного округа в Приморье завершился армейский этап соревнований «Мастера артиллерийского огня». Состязания проходили на полигоне Сергеевский.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В Приморском крае на полигоне Сергеевский общевойсковой армии Восточного военного округа завершился второй этап соревнований по полевой выучке среди расчетов минометных комплексов «Мастера артиллерийского огня».

В ходе практической части соревнований водителям минометных расчетов на автомобилях УРАЛ-43206 предстояло преодолеть трассу в пять километров с препятствиями: «холм», «косогор», «макет колейного моста», «ограниченный проход с поворотами», «обозначенный проход в минно-взрывном заграждении» и «змейка».

Минометчики провели боевые стрельбы по условному противнику при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, автомата Калашникова АК-74М на расстоянии от 400 до 1000 метров.

Основные баллы участники состязания набирали за точные попадания из 120-мм минометных комплексов «Сани» по целям, имитирующим живую силу «противника», на расстоянии от 800 до 1500 метров.

Лучшие артиллеристы соединений и воинских частей армии были определены в ходе «индивидуальной гонки», «ночного спринта» и «эстафеты». Так, лучшими стали расчеты минометов сержанта Александра Полякова и сержанта Сергея Григорьева. Оба под руководством командира лейтенанта Александра Афанасова представят общевойсковую армию ВВО на окружном этапе соревнований. Он состоится в Забайкальском крае с 22 по 27 марта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:15 В стране и мире
Видео
На Камчатке объявлена лавинная опасность из-за извержения Ключевского вулкана
07:02 В стране и мире
В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников
05:14 В стране и мире
Видео
В МЧС рассказали подробности аварии с пассажирским автобусом под Рязанью
04:41 В стране и мире
Видео
В СК РФ озвучили возможную причину смертельного пожара в Красноярском крае
04:01 В стране и мире
В Приморье спасают горняков, заблокированных на руднике
Популярное
Популярное
Эндокринолог перечислила основные причины возникновения сахарного диабета
Сквозь века и битвы: исторические достопримечательности Крыма, которые стоит посетить
Видео
Астроном назвал главное препятствие к межпланетным путешествиям
Видео
Диетолог описала правильное питание для красоты волос
Видео
Эксперт рассказала, что не стоит брать с собой на отдых за границу
Видео
Цена помощи: чем на самом деле оказался для СССР американский ленд-лиз
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.