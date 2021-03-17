В Общественной палате предложили создать новую категорию льготников

Первый заместитель Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил рассмотреть возможность наделения льготами специалистов, принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в РФ. С такой инициативой Петров обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По словам члена Общественной палаты, создав отдельную льготную категорию «Ликвидаторов пандемии коронавируса» (с награждением отличительным знаком), в нее можно было бы включить врачей, ученых и волонтеров, а также сотрудников специальных служб, работавших в больницах и скорой помощи в разгар эпидемии. Все эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Петров подчеркнул, что пандемию COVID-19 можно сравнить как раз с той самой крупной техногенной катастрофой, когда после завершения ликвидационных работ было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением.

«Статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий», - цитирует РИА Новости зампреда общественной палаты Ленобласти.

Сейчас, считает Владимир Петров, приходит время задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как борьба с инфекцией в РФ проходит «с определенным позитивным успехом».