В стране и мире Малышева рассказала, какое количество антител защитит от повторного заболевания коронавирусом Алена Миронова Как отмечает врач, достаточно самых минимальных показателей. © Фото: Sina Schuldt dpa Globallookpress Читайте нас на: Иммунитет формируется после накопления минимального числа антител. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева. «Если у вас положительный тест на антитела – вы защищены от коронавируса. Причем неважно, насколько много у вас антител», - написала врач в Instagram. Ранее врач-иммунолог Николай Крючков объяснил, почему антитела могут ослаблять защиту от COVID-19. Так, по словам специалиста, на ранних этапах заражения появляются белки иммунной системы - интерфероны. Они принимают активное участие в уничтожении инфекции. В случае, если возникают преграды для их работы, вирус активнее размножается и повышается риск перехода болезни в тяжелую форму.





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