Малышева рассказала, какое количество антител защитит от повторного заболевания коронавирусом
Как отмечает врач, достаточно самых минимальных показателей.
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Иммунитет формируется после накопления минимального числа антител. Об этом заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
«Если у вас положительный тест на антитела – вы защищены от коронавируса. Причем неважно, насколько много у вас антител», - написала врач в Instagram.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков объяснил, почему антитела могут ослаблять защиту от COVID-19. Так, по словам специалиста, на ранних этапах заражения появляются белки иммунной системы - интерфероны. Они принимают активное участие в уничтожении инфекции. В случае, если возникают преграды для их работы, вирус активнее размножается и повышается риск перехода болезни в тяжелую форму.