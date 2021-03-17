Одиннадцать малийских солдат погибли, оказавшись в засаде вооруженных боевиков

Одиннадцать малийских солдат погибли, попав в засаду вооруженных боевиков в местности Тесси на юго-востоке страны. Четырнадцать - пострадали.

Известно также об одиннадцати пропавших без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВС государства.

Республика Мали является одной из самых проблемных на континенте. Это связано с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.