Одиннадцать малийских солдат погибли, оказавшись в засаде вооруженных боевиков
Известно также об 11 пропавших без вести и 14 пострадавших.
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Одиннадцать малийских солдат погибли, попав в засаду вооруженных боевиков в местности Тесси на юго-востоке страны. Четырнадцать - пострадали.
Известно также об одиннадцати пропавших без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВС государства.
Республика Мали является одной из самых проблемных на континенте. Это связано с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.