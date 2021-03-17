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Одиннадцать малийских солдат погибли, оказавшись в засаде вооруженных боевиков

Алена Миронова
06:20 17.03.2021
Известно также об 11 пропавших без вести и 14 пострадавших.
Одиннадцать малийских солдат погибли, оказавшись в засаде вооруженных боевиков
© Фото: Arne Immanuel Bänsch dpa Globallookpress
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Одиннадцать малийских солдат погибли, попав в засаду вооруженных боевиков в местности Тесси на юго-востоке страны. Четырнадцать - пострадали.

Известно также об одиннадцати пропавших без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВС государства.

Республика Мали является одной из самых проблемных на континенте. Это связано с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.

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