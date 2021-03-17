Боль в правой лопатке оказалась симптомом смертельного заболевания

Боль в области правой лопатки может свидетельствовать о развитии рака печени. Такую закономерность установили медики из Великобритании.

Такой эффект проявляется из-за того, что опухоль или метастазы задевают нервы, создающие ощущение, будто бы боль локализуется в спине. Также неприятные ощущения могут быть замечены в районе правого плеча или, намного реже, по всей спине.

Кроме того, о данном онкологическом заболевании говорит потеря аппетита, желтый оттенок кожи, очень бледный или темный цвет мочи, отек живота и тошнота с рвотой. Факторами риска развития рака печени являются лишний вес, генетическая предрасположенность, ряд заболеваний, таких как гепатит B и С и диабет, паразитарные болезни печени и так далее. Об этом пишет Express.

Ранее гастроэнтеролог сообщил о связи между наличием атрофического гастрита и онкологическими заболеваниями желудка. В связи с этим врач рекомендовал при возникновении неприятных симптомов сразу же обращаться к врачу и не запускать болезнь.