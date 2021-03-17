В Москве арестован президент «ФСБ»
По данным следствия, Андрей Першин намеревался получить от предпринимателя 24 миллиона рублей.
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В Москве на два месяца арестован президент Фонда содействия безопасности (ООО ФСБ) Андрей Першин. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Бывший сотрудник госбезопасности обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, он намеревался получить от предпринимателя Сергея Мелина 24 миллиона рублей за решение якобы возникших проблем в результате уголовного преследования.
В свою очередь, сам предприниматель после предложения обратился в Федеральную службу безопасности. После этого все дальнейшие переговоры были на контроле ведомства.
Задержание Першина провели после получения первого транша в 100 тысяч рублей.