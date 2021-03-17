В Калифорнии прогремел мощный взрыв: есть жертвы

Мощный взрыв прогремел в американском городе Онтарио в Калифорнии. Инцидент произошел во вторник, 16 марта в доме в районе проспекта Сан-Антонио и улицы Вест-Мэйпл.

Все началось с пожара в одном из жилых домов. Его владельцы незаконно хранили большой запас пиротехники. Об этом пишет ABC 7.

В результате произошедшего два человека погибли. Взрывная волна также выбила стекла в соседних домах. Были эвакуированы жители нескольких районов. Из огня пожарным пришлось спасать и животных с расположенной рядом фермы. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства ЧП.