В Самаре сводный женский парадный расчет привился от коронавируса
Иммунную дозу получили около 50 представительниц женского пола.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Сводный женский парадный расчет, который примет участие в параде Победы на площади Куйбышева в Самаре, вакцинировался от коронавируса.
Прививание проводилось на добровольной основе. Перед процедурой врачи проинформировали военнослужащих о способах воздействия препарата «Спутник V» на организм.
Иммунную дозу получили около 50 представительниц женского пола, которые проходят службу в Тоцком, Рощинском, Самарском, Тольяттинском и Чапаевском гарнизонах.
Всего будет привито свыше тысячи участников военного парада в Самаре.