Армия В Самаре сводный женский парадный расчет привился от коронавируса Светлана Головина Иммунную дозу получили около 50 представительниц женского пола. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Сводный женский парадный расчет, который примет участие в параде Победы на площади Куйбышева в Самаре, вакцинировался от коронавируса. Прививание проводилось на добровольной основе. Перед процедурой врачи проинформировали военнослужащих о способах воздействия препарата «Спутник V» на организм. Иммунную дозу получили около 50 представительниц женского пола, которые проходят службу в Тоцком, Рощинском, Самарском, Тольяттинском и Чапаевском гарнизонах. Всего будет привито свыше тысячи участников военного парада в Самаре. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика