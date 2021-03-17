Техника времен ВОВ передислоцирована под Хабаровск для подготовки к параду Победы

Колонна военной техники времен Великой Отечественной войны передислоцирована на аэродром Калинка для подготовки к параду Победы войск Хабаровского гарнизона. Торжественное прохождение техники состоится 9 мая на главной площади краевой столицы.

Военная ретро-техника размещена в полевом парке аэродрома. Там же будут проведены тренировки совместно с образцами современного вооружения и техники.

Традиционно парадную механизированную колонну возглавит легендарный танк Победы Т-34. Вслед за ним проедет советский тяжелый ИС-3, который произвел фурор на Берлинском параде Победы 7 сентября 1945 года, и советские боевые машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».

Управлять легендарной техникой удостоены лучшие военнослужащие Восточного военного округа (ВВО).

Всего в составе механизированной колонны на главном параде в ВВО примет участие более 130 единиц техники. В их числе бронеавтомобили «Тигр», танки Т-80, и Т-72Б3, новейшие БТР-82А, ствольная, самоходная и реактивная артиллерия, тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», ЗРК «Тор» и ЗРС С-400 «Триумф», а также бронированные КамАЗы «Тайфун-К» и вездеходы «Алеут».