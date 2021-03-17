Минобороны России построило в Крыму более 500 зданий и сооружений различного назначения
Полномасштабные работы по развитию инфраструктуры военных городков, модернизации объектов военного образования и медицины стартовали в 2014 году.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На территории Крыма и Севастополя с 2014 года Министерством обороны России развернуты полномасштабные работы по развитию инфраструктуры военных городков, модернизации объектов военного образования и медицины. За это время уже построено 521 здание и сооружение различного назначения.
По поручению Владимира Путина в 2014 году было начато строительство Президентского кадетского училища в Севастополе, а с 1 сентября того же года был обеспечен учебный процесс первого набора в составе 280 воспитанников. К 2018 году удалось выйти на максимальный объем обучающихся в 840 кадет.