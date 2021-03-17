Армия Минобороны России построило в Крыму более 500 зданий и сооружений различного назначения Светлана Головина Полномасштабные работы по развитию инфраструктуры военных городков, модернизации объектов военного образования и медицины стартовали в 2014 году. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На территории Крыма и Севастополя с 2014 года Министерством обороны России развернуты полномасштабные работы по развитию инфраструктуры военных городков, модернизации объектов военного образования и медицины. За это время уже построено 521 здание и сооружение различного назначения. По поручению Владимира Путина в 2014 году было начато строительство Президентского кадетского училища в Севастополе, а с 1 сентября того же года был обеспечен учебный процесс первого набора в составе 280 воспитанников. К 2018 году удалось выйти на максимальный объем обучающихся в 840 кадет. © Минобороны России Общая площадь построенных зданий и сооружений превышает 62 тысячи квадратных метров. В их числе учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, 7 спальных корпусов на 120 мест каждый, крытый спортивный комплекс и спортивный комплекс с бассейном, а также шлюпочная база. Учебные корпуса оснащены инновационным оборудованием. Комплектация кабинетов обеспечивает возможность проведения практических и лабораторных занятий на высоком уровне. В классах установлены сенсорные интерактивные многофункциональные доски. © Минобороны России Кроме того, по поручению президента на аэродроме «Бельбек» в сжатые сроки было завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы площадью более 161,9 тысяч квадратных метров. С 2018 года она обеспечивает полеты всех типов воздушных судов. Также был построен комплекс новых плоскостных сооружений: рулежные дорожки, магистральные рулежные дорожки, групповые места стоянок для самолетов и вертолетов со всеми необходимыми объектами инженерного обеспечения. © Минобороны России На территории Республики завершено строительство 271 здания и сооружения семи военных городков, в числе которых общежития и казармы, хранилища, тенто-мобильные укрытия вооружения и военной техники, а также различные объекты обеспечения. Высокий уровень материально-технического оснащения построенных объектов позволяет обеспечить хранение вооружения, военной и специальной техники в нормативных условиях и надлежащие социально-бытовые условия для несения службы и проживания личного состава военнослужащих. Для комфортного размещения военных и членов их семей введены в эксплуатацию 53 жилых дома на 2 127 квартир, общей площадью более 129,2 тысяч квадратных метров. Помимо этого, проведено обустройство инфраструктуры военного санатория «Крым» в Алуште и выполнен капитальный ремонт лечебного корпуса санатория «Ялта» в Ялте. © Минобороны России Специалистами построены объекты новой автомобильной базы и полевое учреждение Центробанка России в Севастополе. Это позволило обеспечить банковское обслуживание воинских частей, учреждений и организаций Минобороны, а также государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность государства. В период пандемии в мае прошлого года в Севастополе завершено строительство многофункционального медицинского центра общей площадью более 6,3 тысячи квадратных метров. Продолжительность строительства составила 54 дня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика