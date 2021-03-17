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Минобороны России построило в Крыму более 500 зданий и сооружений различного назначения

Светлана Головина
05:00 17.03.2021
Полномасштабные работы по развитию инфраструктуры военных городков, модернизации объектов военного образования и медицины стартовали в 2014 году.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На территории Крыма и Севастополя с 2014 года Министерством обороны России развернуты полномасштабные работы по развитию инфраструктуры военных городков, модернизации объектов военного образования и медицины. За это время уже построено 521 здание и сооружение различного назначения.

По поручению Владимира Путина в 2014 году было начато строительство Президентского кадетского училища в Севастополе, а с 1 сентября того же года был обеспечен учебный процесс первого набора в составе 280 воспитанников. К 2018 году удалось выйти на максимальный объем обучающихся в 840 кадет.

© Минобороны России

Общая площадь построенных зданий и сооружений превышает 62 тысячи квадратных метров. В их числе учебно-административный корпус, столовая на 900 мест, 7 спальных корпусов на 120 мест каждый, крытый спортивный комплекс  и спортивный комплекс с бассейном, а также шлюпочная база.

Учебные корпуса оснащены инновационным оборудованием. Комплектация кабинетов обеспечивает возможность проведения практических и лабораторных занятий на высоком уровне. В классах установлены сенсорные интерактивные многофункциональные доски.

© Минобороны России

Кроме того, по поручению президента на аэродроме «Бельбек» в сжатые сроки было завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы площадью более 161,9 тысяч квадратных метров. С 2018 года она обеспечивает полеты всех типов воздушных судов.

Также был построен комплекс новых плоскостных сооружений: рулежные дорожки, магистральные рулежные дорожки, групповые места стоянок для самолетов и вертолетов со всеми необходимыми объектами инженерного обеспечения.

© Минобороны России

На территории Республики завершено строительство 271 здания и сооружения семи военных городков, в числе которых общежития и казармы, хранилища,  тенто-мобильные укрытия вооружения и военной техники, а также различные объекты обеспечения. Высокий уровень материально-технического оснащения построенных объектов позволяет обеспечить хранение вооружения, военной и специальной техники в нормативных условиях и надлежащие социально-бытовые условия для несения службы и проживания личного состава военнослужащих.

Для комфортного размещения военных и членов их семей введены в эксплуатацию 53 жилых дома на 2 127 квартир, общей площадью более 129,2 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, проведено обустройство инфраструктуры военного санатория «Крым» в Алуште и выполнен капитальный ремонт лечебного корпуса санатория «Ялта» в Ялте.

© Минобороны России

Специалистами построены объекты новой автомобильной базы и полевое учреждение Центробанка России в Севастополе. Это  позволило обеспечить банковское обслуживание воинских частей, учреждений и организаций Минобороны, а также государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность государства.

В период пандемии в мае прошлого года в Севастополе завершено строительство многофункционального медицинского центра общей площадью более 6,3 тысячи квадратных метров. Продолжительность строительства составила 54 дня.

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