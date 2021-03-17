В СК РФ озвучили возможную причину смертельного пожара в Красноярском крае

В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после пожара в городе Лесосибирске, жертвами которого стали четверо детей. Дело было возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Как сообщили в СК РФ, в больницу с повреждениями, полученными при пожаре, были госпитализированы 12-летний брат и бабушка погибших детей. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ Ольга Шаманская.

В настоящий момент наряду с другими рассматривается версия о коротком замыкании электропроводки, ставшем причиной пожара. Было установлено, что очаг возгорания находился в коридоре дома. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.