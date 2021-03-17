В США семь человек стали жертвами при стрельбе в спа-салонах

В американском штате Джорджия при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, первая стрельба произошла в округе Чероки, где жертвами неизвестного стали трое, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Еще два инцидента позднее произошли в Атланте в спа-салонах, расположенных рядом. В одном из них убитыми оказались три женщины, во втором - одна.

На данный момент полиция устанавливает, есть ли связь между инцидентами, а также личности погибших. Подозреваемые в стрельбе еще не задержаны.