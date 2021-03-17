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В США семь человек стали жертвами при стрельбе в спа-салонах

Светлана Головина
04:20 17.03.2021
На данный момент полиция устанавливает, есть ли связь между инцидентами. Подозреваемый пока не задержан.
В США семь человек стали жертвами при стрельбе в спа-салонах
© Фото: pixabay.com
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В американском штате Джорджия при стрельбе в трех спа-салонах погибли семь человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации СМИ, первая стрельба произошла в округе Чероки, где жертвами неизвестного стали трое, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Еще два инцидента позднее произошли в Атланте в спа-салонах, расположенных рядом. В одном из них убитыми оказались три женщины, во втором - одна.  

На данный момент полиция устанавливает, есть ли связь между инцидентами, а также личности погибших. Подозреваемые в стрельбе еще не задержаны.

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