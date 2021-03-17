Восемь иммигрантов погибли во время побега от полиции в Техасе
Еще один иммигрант был госпитализирован.
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Власти американского штата Техас сообщили о смерти в аварии восьми нелегальных иммигрантов, пытавшихся на пикапе скрыться от преследования полицейской машины. ДТП произошло в результате столкновения пикапа с белым Ford F-150 на дороге.
Преследование началось вблизи приграничного города Дель-Рио после отказа водителя автомобиля остановиться в связи с нарушением ПДД. Об этом пишет Associated Press.
Сидевший за рулем Ford человек, а также находившийся на пассажирском сидении ребенок были госпитализированы. Также в медицинском учреждении оказался один из пассажиров пикапа.