Восемь иммигрантов погибли во время побега от полиции в Техасе

Власти американского штата Техас сообщили о смерти в аварии восьми нелегальных иммигрантов, пытавшихся на пикапе скрыться от преследования полицейской машины. ДТП произошло в результате столкновения пикапа с белым Ford F-150 на дороге.

Преследование началось вблизи приграничного города Дель-Рио после отказа водителя автомобиля остановиться в связи с нарушением ПДД. Об этом пишет Associated Press.

Сидевший за рулем Ford человек, а также находившийся на пассажирском сидении ребенок были госпитализированы. Также в медицинском учреждении оказался один из пассажиров пикапа.