Рев танков, стрекот вертолетов: в Чечне прошли учения мотострелков и армейской авиации

В Чеченской республике в двустороннем ротном тактическом учение с подразделениями мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа впервые задействовали более 30 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ.

Армейская авиация обеспечила оперативную переброску подразделений тактического воздушного десанта усиленной роты для обеспечения вертикального охвата сил «противника». Боевое сопровождение обеспечили ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28Н.

В ходе учений особое внимание акцентировали на отработке действий военных при перемещении на поле боя, маскировке и инженерном оборудовании позиций, а также преодолении минно-взрывных заграждений.

В завершении военные провели боевые стрельбы из вооружения танков, минометов и стрелкового оружия. Для этого на местности оборудовали свыше 100 различных мишеней, имитирующих технику и пехоту «противника».

Всего в учениях были задействованы 300 военнослужащих ЮВО, а также порядка 70 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки, БТР-82АМ и минометный комплекс «Сани».